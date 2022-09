Gartentage und Markt: Illertisser Veranstaltungen mit neuem Konzept

Am Wochenende locken die Illertisser Gartentage auf der Jungviehweide und am Schrannenplatz der Kraut- und Rübenmarkt. Ein kostenloser Bus verbindet beides.

Am zweiten Septemberwochenende, also am Samstag und Sonntag, 10. und 11. September, zeigt sich Illertissen wieder wie früher von seiner grünen Seite. Dennoch hat der mit Corona erfolgte Einschnitt zu Korrekturen oder einem gewissen Umdenken geführt: Zum einen wächst der städtische Kraut- und Rübenmarkt wegen der vielen Händleranfragen über den Schrannenplatz hinaus. Die Parallelveranstaltung auf der Jungviehweide will sich aber nach zwei Jahren Pause von der einstigen "Illertisser Gartenlust" abheben und mit den "Illertisser Gartentagen" eine etwas andere Richtung einschlagen.

Carmen Kreiser vom zuständigen Veranstaltungsteam auf der Jungviehweide sagt: "Im Mittelpunkt stehen Garten- und Naturthemen, ohne Flohmarkt." Wegfallen würden etwa die Stände am Weg vor dem Eingang. Auch die Zahl von gut 70 Ausstellern sei etwas kleiner als früher. "Dafür wird der Eintritt mit fünf Euro günstiger", sagt Kreiser. Dennoch gibt es Aktionen am Waldrand. Die Förster – seit Beginn auf der Jungviehweide mit dabei – informieren (Samstag und Sonntag jeweils um 14 Uhr) über Bäume, Klimawandel und einen "Zukunftswald". Damit würden die Leute auch für die aktuellen Schwerpunkte auf den Illertisser Gartentagen eingestimmt, findet die Biologin Kreiser.

Kraut- und Rübenmarkt 2022: Gartenambiente rund um das Rathaus in Illertissen

Die greifen zum Beispiel das Vortragsthema "Rosen als Gewinner im Klimawandel?" (Samstag, 14 Uhr) auf, bei dem Andreas Barlage über die Rosen als Tiefwurzler spricht. Sie können sich lange selbst mit Wasser versorgen. Ein anderer Vortrag ist überschrieben mit "Was ist EM – Effektive Mikroorganismen im Garten" (Samstag, 11 Uhr, Sonntag, 14 Uhr). Darin erklärt Christoph Fischer, wie diese zusammen eine probiotische Gemeinschaft bildeten. "Effektive Organismen" seien Mikroben wie Hefen, Milchsäure- und Photosynthese-Bakterien, die eine Symbiose bilden.

Sie ließen sich vielfältig einsetzen, etwa im Garten, zur Reinigung, bei Haustieren oder in der Landwirtschaft. Neben den Referaten gibt es Führungen durch die Staudengärtnerei, die Museumsgärten sowie das Museum der Gartenkultur. Dennoch sollen die Sinne nicht kurz kommen, etwa bei kunstvoller Floristik, Musik, Spezialitäten an den Südtiroler Ständen oder einem Unterhaltungsprogramm für Familien auf der Picknick-Wiese der Jungviehweide.

50 Ausstellende beim Kraut- und Rübenmarkt rund ums Rathaus in Illertissen

Liebhaber kurzer Wege können bei freiem Eintritt Gartenambiente am Kraut- und Rübenmarkt rund ums Rathaus einfangen. Mit 50 Ausstellenden dehnt er sich erstmals auf die Hauptstraße aus. Die Händlerinnen und Händler bieten Waren um die Bereiche Garten und Kunst feil, Vereine kümmern sich um die Verpflegung. Der Lions Club Illertissen belegt die Schranne mit seinem Bücherflohmarkt, dessen Erlös guten Zwecken dient. Marie-Luise Schürer, Ingrid Eberle und Anneliese Leppelt vom Kunstzirkel stellen Malerei bis Kunsthandwerk vor. Marktmeisterin Daniela Straßburg kündigt auch die tschechische Band End Of Scream aus Illertissens Partnerstadt Elbogen an. Diese spielt vor dem alten Feuerwehrhaus.

Ein kostenloser Shuttlebus fährt im 20-Minuten-Takt Bahnhof, Rathaus, Festplatz, Jungviehweide an und wieder zurück. Die erste Runde startet um 9.25 Uhr, die letzte um 17.25 Uhr, jeweils am Bahnhof in Illertissen. Der Kraut- und Rübenmarkt öffnet jeweils 10 bis 17 Uhr, und die Illertisser Gartentage können Samstag von 9 bis 18 Uhr und Sonntag von 9 bis 17 Uhr besucht werden.