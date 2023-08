Gartenzaun beschädigt: Wer hat etwas beobachtet?

Ein unbekannter Fahrer hat in Illertissen einen Schaden von 1000 Euro hinterlassen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Stauffenbergstraße in Illertissen hat ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch einen Schaden von etwa 1000 Euro angerichtet. Nach Angaben der Polizei wurde zwischen Dienstag, 22.30 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr, ein Gartenzaun in der Stauffenbergstraße angefahren. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Illertissen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07303/96510. (AZ)