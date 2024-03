Gasaustritt in Gewerbegebiet stellt sich als harmlos heraus

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Donnerstagabend in Illertissen aus. Die Meldung lautete "Gasaustritt". Wie sich das Ganze vor Ort dargestellt hat.

Bei einem Kleintransporter, der im Illertisser Gewerbegebiet Leitschäcker über Nacht geparkt war, kam es am Donnerstagabend zum Austritt von flüssigem Sauerstoff. Das Flüssiggas war in einem Transportbehälter im Fahrzeug gelagert. Da aus unbekannter Ursache im Behälter Überdruck entstand, öffnete ein Sicherheitsventil, sodass der Sauerstoff in gasförmigem Zustand austreten konnte.

Der Sauerstoff war bei einer Temperatur von weniger als minus 190 Grad Celsius gelagert und verdampfte beim Kontakt mit der Außenluft sofort, sodass sich im Lagerraum des Fahrzeuges eine Eisschicht bildete und weiterer Sauerstoff in Form einer Dampfwolke in die Umgebung entweichen konnte. Den mit der Meldung "Gasaustritt" alarmierten Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei blieb nur, abzuwarten, bis sich der Überdruck abgebaut hatte und ein großer Teil des Sauerstoffs in die Umwelt entwichen war. Dort entstand kein Schaden, weil sich der Sauerstoff sofort mit der Umgebungsluft vermischte. Verletzt wurde niemand. (wis)