Gasteltern für Jugendliche aus Carnac gesucht

Im Februar bekommt Illertissen Besuch aus der Bretagne. In den Sommerferien geht es dann zum Gegenbesuch in die Partnerstadt.

Wer im Sommer dabei gewesen ist, war begeistert: Erstmals fand wieder der Städte-Austausch zwischen Illertissen und seiner bretonischen Partnerstadt Carnac statt. Im kommenden Jahr sind nun die Jugendlichen dran mit ihrem Austausch. Dafür sucht die Stadt Illertissen nun noch Gastfamilien.

Von Samstag, 11. Februar, bis Samstag, 18. Februar, bekommt Illertissen nämlich bereits im Rahmen des Jugendaustausches Besuch von etwa 35 französischen Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren aus der Partnerstadt Carnac. Gasteltern sollen diese nach der Ankunft gegen Mittag in Empfang nehmen und über die Woche hinweg beherbergen.

An drei Tagen ist ein ganztägiger Skiausflug geplant, sodass an diesen Tagen nur ein Frühstück und ein Abendessen vorbereitet werden sollte – die Verpflegung während der Skitage wird ansonsten vom Freundeskreis Illertissen-Carnac übernommen. Weitere Ausflüge und Unternehmungen wird das Partnerschaftskomitee in seinen nächsten Sitzungen festlegen.

Nächsten Sommer fahren Jugendliche aus Illertissen nach Carnac

Im Sommer wird der Gegenbesuch in der Bretagne stattfinden: Im Zeitraum vom 25. August bis 3. September fahren junge Illertisserinnen und Illertisser dann nach Frankreich. Auch hierfür können sich die Jugendlichen bereits heute anmelden. Voraussetzung für eine Anmeldung ist allerdings, dass im Februar ein Quartier für die Gäste zur Verfügung gestellt wird.

30 Bilder So unterhaltsam war der Besuch in Illertissens Partnerstadt Carnac Foto: Regina Langhans

Anmeldungen für den Jugendaustausch beziehungsweise Quartiermeldungen nimmt bis spätestens 16. Dezember Glorianda Mancini vom Büro des Bürgermeisters, Telefon 07303/172-11, E-Mail: mancini@illertissen.de entgegen. Die Anmeldungen können auch persönlich zu den regulären Öffnungszeiten im Rathaus, Zimmer 102 erfolgen. (AZ)