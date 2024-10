Kürzlich fand die jährliche Gausiegerfeier des Schützengaus Iller-Illertissen statt. Über 280 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden den Weg nach Hörenhausen in die Gemeindehalle. Der Dank gilt dem ausrichtenden Verein, Schützenverein Hubertus Hörenhausen für die Organisation und Bereitstellung der Räumlichkeiten. Der Schützengau durfte den örtlichen Bürgermeister Wolfgang Späth, den Bürgermeister der Stadt Illertissen, Jürgen Eisen, den Präsidenten des Schützenbezirks, Ernst Grail, die stellvertretende Bezirksoberschützenmeisterin von Oberschwaben, Sabine Kirschmer, begrüßen. Sie richteten ein Grußwort an die Gäste und zollten den sportlichen Erfolgen höchsten Respekt. Traditionsgemäß werden in diesem Rahmen die sehr erfolgreichen Schützinnen und Schützen geehrt. Die Feierlichkeit begann mit dem Salut der Böllerschützen und dem Einmarsch der Fahnenabordnungen unter Begleitung der amtierenden Gau- und Vereinskönige. Durch den Abend führte die auf der Gaugeneralversammlung frisch gewählte erste Gauschützenmeisterin Corinna Heiss. Für die musikalische Begleitung der Veranstaltung sorgte der Musikverein Hörenhausen. Gauschützenkönig ist Joachim Kuhn vom Schützenverein Jedesheim mit einem 105,6-Teiler. Dank einem 143,6-Teiler wurde Johannes Mayer vom Schützenverein Hubertus Hörenhausen zum Gaujugendkönig gekürt. Weitere Könige für das neue Schützenjahr sind Simone Kächler (Damenkönigin) vom Schützenverein Wendelinus Wangen mit einem 67,5-Teiler, Lukas Magg (Luftpistolenkönig) vom Schützenverein Hubertus Hörenhausen mit einem 220,6-Teiler und Steffen Augustin (Auflagekönig) von Schützenverein Tiefenbach mit einem 64,4-Teiler. Die Königin der Könige ist Anna Aubele vom Schützenverein Wendelinus Wangen mit einem 10,2-Teiler. Der Pokal der Stadt Illertissen ging an das Trio Miriam Epple, Felix Trips und Robin Gebhard vom Schützenverein Illerberg-Thal.

Schützengau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hörenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Iller-Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis