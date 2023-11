Illertissen

12:00 Uhr

Geballte Kreativität beim Kunstzirkel in der Illertisser Schranne

Plus Freitagabend startet der Kunstzirkel mit einer öffentlichen Vernissage seine Jahresausstellung. Sie ist noch Samstag und Sonntag zu besichtigen.

Von Regina Langhans

Mit seinem kreativen Jahresrückblick bereichert der Kunstzirkel Illertissen schon über drei Jahrzehnte den Auftakt des Illertisser Weihnachtsmarktes am Schrannenplatz. So eröffnen die Kunstschaffenden ihre vom 1. bis 3. Dezember währende Schau Freitagabend mit einer öffentlichen Vernissage. Sie beginnt um 19 Uhr. Danach ist die Jahresausstellung noch Samstag von 14 bis 19 Uhr sowie Sonntag von 11 bis 19 Uhr zu besuchen. Mit Spannung darf die Laudatio von Reiner Schlecker, Leiter des Künstlerhauses Ulm, erwartet werden. Das Kammerkollegorchester unter Leitung von Peter Hupfer verspricht wieder spritzig-frische Umrahmung. Und erstmals findet unter dem Motto „Kunst gewinnt immer – gewinne Kunst“ eine Verlosung verschiedener Werke aus dem Zirkel statt.

Theresia Richter-Numberger, Vorsitzende des Illertisser Zirkels, hält nichts vom Kunstschaffen im stillen Kämmerlein und will sich auch beim Kunstbegriff nicht festlegen: „Wir wollen mit unseren Arbeiten an die Öffentlichkeit gehen“, sagt sie. Und: „Wer vermag schon Kunst angemessen zu definieren, sie beinhaltet ein weites Feld.“ Der neugierige Blick vorab in das eine oder andere Atelier der Kunstschaffenden kann dies unterstreichen. Seit 2021 führt Richter-Numberger den Verein und tritt mit ihm in die Fußstapfen ihrer Vorgängerinnen. Aktionen des Kunstzirkels gehören längst zum Illertisser Kulturleben dazu. Darum würden sie mitunter beneidet, weiß die Vorsitzende. Nur durch das Öffnen nach außen entstünden Kontakte und neue Ideen.

