Geburtstagsfeier endet mit Schlägerei am Marktplatz

Eine 26-Jährige wollte ihren Geburtstag in Illertissen feiern. Doch dann gerieten die Gäste mit einer Gruppe junger Erwachsener in Streit.

Mit einer Schlägerei auf dem Marktplatz ist die Geburtstagsfeier einer 26-Jährigen am frühen Samstagmorgen jäh zu Ende gegangen. Die junge Frau und ihre Gäste waren nach Angaben der Polizei gegen 1.35 Uhr auf dem Weg zu einem Lokal, in dem die Feier ausklingen sollte. Am Marktplatz in Illertissen kam es jedoch zu einer Auseinandersetzung mit einer weiteren Gruppe junger Erwachsener.

Die anfängliche Pöbelei endete damit, dass ein 19-jähriger Freund des Geburtstagskindes zu Boden fiel und von mehreren männlichen Personen aus der anderen Gruppe geschlagen und getreten wurde, berichtet die Polizei. Dabei erlitt der Partygast aus Kaufbeuren Verletzungen im Gesicht und Schürfwunden am Körper.

Alle Beteiligten bis auf das Geburtstagskind seien laut Polizei alkoholisiert gewesen. Eine Streife der Polizei Illertissen griff einen flüchtenden Verdächtigen auf. Die restlichen Beteiligten aus der Gruppe flüchteten in unbekannte Richtungen. Den mutmaßlichen Täter erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Polizei Illertissen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die Aufschluss über den Tathergang geben. Wer hat die Situation beobachtet oder kennt die Täter? Zeugenhinweise bitte an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0. (AZ)