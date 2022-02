Geflügelmarkt Illertissen startet wieder – mit Einschränkungen

Plus Der Illertisser Verein kann wieder die Tore der Tierzuchthalle öffnen. Das Angebot ist allerdings reduziert - der Grund dafür liegt nicht in der Corona-Pandemie.

Alles auf Anfang, so könnte es für den Geflügelzuchtverein Illertissen mit seinem bekannten Geflügelmarkt heißen. Nachdem man im letzten Jahr im Oktober und November für acht Sonntage öffnen durfte, war ab Dezember bis Ende Januar wieder geschlossen. Nun soll es aber wieder losgehen.