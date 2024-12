Geflügelzüchter ehren die Vereinsmeister bei der Weihnachtsfeier

Es waren 20 Mitglieder des Geflügelzuchtvereins Illertissen, die sich Anfang November mit ihrem Geflügel an der Vereinsausstellung beteiligten. 265 Tiere waren ausgestellt. Bei der Weihnachtsfeier wurden die Vereins- und Pokalsieger geehrt. Vorstand Peter Sametschek sprach im Vereinsheim von einer hochwertig besetzten Vereinsausstellung. Zehnmal die Höchstnote „Vorzüglich“ bestätigte den hohen qualitativen Bekanntheitsgrad der Vereinszüchter.

Sieger in der Hühnersparte waren 1. Johann Waldmann, Illerbeuren, mit Italiener, 2. Daniel Betzner, Senden, mit Australorps und 3. Matthias Robrook, Memmingen, mit Wyandotten. Bei den Tauben gingen alle drei Vereinsmeistertitel nach Altenstadt. 1. Peter Sametschek, Altenstadt, mit Elsterpurzlern, 2. Josef Bader, Altenstadt, mit Wiener Tümmlern 3. Peter Sametschek, Altenstadt, mit Süddeutschen Mönchtauben.

Die Siegerpokale gewannen Werner Rabus, Memmingen, bei den Hühnern und Peter Sametschek, Altenstadt, bei den Tauben. Die beste Gesamtleistung hatte Johann Waldmann, Illerbeuren, und die 14-jährige Leonie Wekenmann, Senden, gewann den Jugendpokal.

Natürlich wurde vom Vorstand auch die Problematik der Geflügelmärkte im Allgemeinen angesprochen. Der Markt in Illertissen erfreut sich allerdings großer Beliebtheit.

Aber nicht nur als Marktbetreiber, sondern auch als Naturschützer sind die Illertissener Geflügelzüchter unterwegs. Neben den Vogelnistkästen in der Weiherhalde in Illertissen sind zusätzlich noch die Mitglieder Beate und Volker Schmidt im Bereich Altenstadt für über 100 Vogelnistkästen zuständig, die zweimal im Jahr einer Reinigung unterzogen werden. In großartiger Weise wird hier gemeinnützige Arbeit geleistet.

Ein großes Dankeschön gab es vom Vorstand an alle Mitglieder, an die Helfer beim sonntäglichen Geflügelmarkt und an die Mitglieder der Vorstandschaft, die in besonderer Weise ihre ehrenamtliche Tätigkeit dem Verein zur Verfügung stellen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.