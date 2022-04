Geht am Carnac-Platz in Illertissen bald ein Schiff vor Anker?

Der Carnac-Platz in Illertissen soll neu gestaltet werden. Die CSU hat schon eine Idee, um mehr Bezug zur Partnerstadt an der Atlantikküste zu schaffen.

Wer französisches Flair auf dem Carnac-Platz in Illertissen erwartet, wird enttäuscht. Der Ort, welcher der Partnerstadt in der Bretagne gewidmet ist, hat recht wenig Charme. Hauptsächlich parken dort Autos. Das soll sich ändern. Der Bauausschuss des Illertisser Stadtrats hat beschlossen, den Platz in der Innenstadt aufzuwerten, ihn neu zu beleben. Die CSU hat schon eine Idee, um mehr Bezug zu Carnac zu schaffen - und die kann man durchaus als ungewöhnlich bezeichnen: Ein Schiff soll auf dem Platz vor Anker gehen.

Doch zunächst zu den Hintergründen. Den Carnac-Platz umzugestalten, dieses Vorhaben ist nicht neu. Schon in den 1990er-Jahren wurde es als ein Ziel der Stadtsanierung genannt. Bis heute ist aber nichts passiert. "Gestalterisch ist da nicht viel los. Es wäre mal Zeit, da was zu machen", sagte deshalb Florian Schilling, der im Rathaus für den Bereich Stadtplanung und Hochbau zuständig ist. Das sieht auch der Bauausschuss so. Er hat die Verwaltung damit beauftragt, die Pläne für den Platz samt Mündungsbereich der Apothekerstraße zu vertiefen.

Illertisser Bürgermeister findet: "Der Carnac-Platz muss kein Alleskönner sein."

Bei null anfangen muss sie nicht. Vor einem Jahr hat der Stadtrat bereits eine vorbereitende Untersuchung als Grundlage für das fortzuschreibende Sanierungsgebiet in die Wege geleitet. Auf zwei Seiten geht es um den Carnac-Platz. Auch einen ersten Entwurf gibt es schon. Er zielt darauf ab, mehr Aufenthaltsqualität zu schaffen. Wie das gelingen kann? Mit mehr Fläche für Außengastronomie, mehr Grün, mehr Sitzmöglichkeiten, eventuell einem Info-Punkt zur Städtepartnerschaft, vielleicht auch einem Wasserspiel. Bürgermeister Jürgen Eisen (CSU) sagte: "Der Carnac-Platz muss kein Alleskönner sein wie der Marktplatz." Das ermögliche eine freiere Gestaltung.

Momentan befinden sich auf dem Carnac-Platz vor allem Parkplätze. Foto: Alexander Kaya

Die CSU hat sich vor der Sitzung Gedanken gemacht, wohin die Reise gehen könnte: Wie wird der Carnac-Platz seinem Namen gerechter? "Wir haben uns gedacht: Ein Schiff könnte eine Verbindung schaffen, zur Atlantikküste, zu den Fischern, ...", erläuterte Peter Grashei. Fraktionskollege Ewald Ott ergänzte: "Wenn man auf der Memminger Straße fährt, nimmt man den Carnac-Platz doch gar nicht wahr. Ein richtiges Schiff - nicht nur ein Ruderboot - wäre ein Eye-Catcher", also ein Blickfang. Welchen Zweck so ein Schiff abgesehen davon erfüllen könnte, das wäre noch zu diskutieren. Grashei nannte Optionen: Es könnte als Spielmöglichkeit für Kinder dienen oder als Plattform für Gastronomie. Die Silhouette eines Schiffes wäre auch als Lärmschutzwand zur Memminger Straße hin denkbar. "Vom Lärm her ist das kein prickelnder Platz", stimmte Helga Sonntag (ÖDP/AB/Grüne) zu.

Wie die Reaktionen auf diese "Vision" waren, wie Ott den Vorschlag seiner Fraktion nannte? Susanna Oberdorfer-Bögel ( Freie Wähler) sagte dazu: "Die Idee ist ganz gut, ganz nett, aber ich glaube, das wäre wahrscheinlich eher ein Schifflein als ein Schiff von den Dimensionen her." Für "ganz charmant" hält Bürgermeister Eisen die Idee: "Das kann man mal aufgreifen in der Planung."

Ein Schiff mitten in einer schwäbischen Stadt, fernab der nächsten Küste? Das gibt es tatsächlich schon in der Region: In Günzburg steht mit der "Esperance III" sogar schon das dritte Exemplar in Folge. Die Große Kreisstadt hatte 1992 einen bretonischen Fischkutter von ihrer Partnerstadt Lannion erhalten, der auf dem Lannionplatz in der Innenstadt aufgestellt worden war. Jahrelang stand das Schiff dort dem schwäbischen Wetter ausgesetzt auf der Wiese, bis es aufgrund seines schlechten Zustands entfernt werden musste.

Im Stadtgarten in Günzburg steht inzwischen das Spielschiff Esperance 3. Es ist der zweite Nachfolger des ehemaligen bretonischen Fischkutters Esperance, den die Franzosen den Günzburgern vermachten. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Der Kutter wurde danach in einem See versenkt und sollte Tauchern als Ziel dienen. Die Esperance bekam 2003 eine Nachfolgerin: Als Spielschiff für Kinder wurde auf dem alten Standort die "Esperance II" errichtet. Doch der Holz-Spielplatz kam ebenfalls in die Jahre und wurde nach etwas mehr als zehn Jahren durch ein neues, robustes Spielschiff ersetzt: Im Beisein von Gästen aus der Partnerstadt wurde dieses Boot 2015 stilecht mit einer Flasche Champagner auf den Namen "Esperance III" getauft - zu Deutsch: Hoffnung.

Parkplätze müssen auf dem Carnac-Platz weichen

Zurück nach Illertissen: Um überhaupt Gestaltungsmöglichkeiten auf dem Carnac-Platz zu haben, kommt die Stadt nicht umhin, Parkplätze neu anzuordnen und auch ein paar zu streichen. Im ersten Entwurf sind Senkrechtparkplätze im Süden, zur Apothekerstraße hin, eingezeichnet. Peter Grashei sah dies kritisch, weil andernorts in der Stadt Senkrechtparkplätze aus Sicherheitsgründen aufgelöst und durch Längsparkplätze ersetzt werden. Auch Ansgar Bauer (Freie Wähler) griff das Thema auf und sagte, dass der Carnac-Platz "eigentlich immer zugeparkt" sei. Er und Susanna Oberdorfer-Bögel baten darum, die Öffnungszeiten und Nutzung des dortigen Parkhauses zu prüfen.

Auch das Denkmal soll in die neue Planung für den Carnac-Platz einbezogen werden. Foto: Alexander Kaya

Wichtiger als Parkplätze nannte Helga Sonntag die Tatsache, dass der Schulweg am Carnac-Platz vorbeiführt. Ihr ist es ein Anliegen, den Gehweg an der Apothekerstraße auszubauen, damit er kindgerechter wird. "Da muss echt etwas gemacht werden", sagte sie. In diesem Zuge sollte auch über eine Einbahnstraßen-Regelung nachgedacht werden. Dem stimmte Uwe Bolkart (CSU) zu: "Vielleicht müssen wir einen Versuch wie in der Christoph-Rodt-Straße machen." Dort dürfen Autos inzwischen nur noch in eine Richtung fahren. Er riet dazu, vorab mit den Anliegern zu sprechen. Auch dieser Vorschlag fließt in die weitere Planung ein. (mit rjk)