Geldbörse mit EC-Karte verloren: Unbekannter kauft Ware ein

Ein junger Mann verliert in Illertissen seinen Geldbeutel. Ein Unbekannter benutzt unrechtmäßig die EC-Karte, die sich in dem Portemonnaie befand.

Ein 18-Jähriger hat am Dienstag bei der Polizeiinspektion Illertissen den Verlust seines Geldbeutels angezeigt. Dieser kam dem jungen Mann am Ostersonntag an einem ihm unbekannten Ort abhanden. Eine Person hat die Geldbörse offenbar gefunden und das dreist ausgenutzt. Denn nach Durchsicht seiner Unterlagen stellte der 18-Jährige laut Polizeibericht fest, dass seine EC-Karte, die sich im Geldbeutel befand, mehrfach eingesetzt wurde. Vom Konto des 18-Jährigen wurde ein Betrag im mittleren zweistelligen Bereich abgebucht. Um einen größeren finanziellen Schaden zu verhindern, sperrte der junge Mann die EC-Karte sofort. (AZ)