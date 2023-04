Gelegenheit macht Diebe: Handydiebstahl an Total-Tankstelle

Eine Frau vergisst ihr Handy auf einer Bank vor einer Tankstelle in Illertissen - als sie kurz darauf wiederkommt, ist es weg. Die Polizei ermittelt.

Ein bislang Unbekannter hat einer Frau am Dienstag in Illertissen das Handy gestohlen. Die 48-Jährige legte laut Polizeiangaben ihr Handy gegen 10.15 Uhr auf einer Bank vor der Total-Tankstelle im Gewerbegebiet Leitschäcker in Illertissen ab. Als sie wieder in das Gebäude der Tankstelle hineinging, vergaß sie das Mobiltelefon und ließ es liegen.

Nach zehn Minuten bemerkte sie ihren Verlust und schaute sofort nach. Jedoch lag das Handy nicht mehr auf der Bank. Die Polizei Illertissen geht davon aus, dass es ein Unbekannter die Gelegenheit nutzte und das Mobiltelefon einsteckte. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf. (AZ)