Illertissen

18:00 Uhr

Genervt von "Spaziergängen" in Illertissen: Mündet das in eine Gegendemo?

Mit Trillerpfeifen machten die Kritiker der Corona-Maßnahmen am Sonntag in Illertissen auf sich aufmerksam.

Plus Am Sonntag zogen wieder Hunderte Corona-Kritiker durch Illertissen. Das geht Anwohnern allmählich auf die Nerven. Immer mehr wenden sich an das Rathaus.

Von Sabrina Karrer

Etwa 1000 Menschen sind am Sonntag durch Illertissen gezogen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Mit Trillerpfeifen und Rätschen waren die "Spaziergänger", wie sie sich selbst nennen, diesmal unterwegs. Zum Ärger von Anwohnerinnen und Anwohnern, wie Bürgermeister Jürgen Eisen weiß: "Viele fühlen sich massiv in der Sonntagsruhe gestört." Mündet das in eine Gegenbewegung?

