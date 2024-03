Illertissen

Geplante Ampel weckt Sorgen bei der Illertisser Feuerwehr

Plus Die Anlage soll gefährliche Staus verhindern, die bis auf die A7 reichen. Werden die Einsatzkräfte dadurch ausgebremst? Zwei Experten klären auf.

Von Wilhelm Schmid

Wenn die Feuerwehr ausrückt, dann ist oft, wie es in der Straßenverkehrsordnung heißt, "höchste Eile geboten". So wurden von der Feuerwehr Illertissen bei einigen der insgesamt 309 Einsätze im vergangenen Jahr 30 Menschen aus lebensbedrohlichen Lagen gerettet. Und auch bei allen übrigen Einsatzfahrten ist die Wehr, wie viele ihrer Nachbarwehren, für ihre kurzen Ausrückzeiten bekannt. Das könnte sich nun ändern. Welche Risiken bergen die Pläne?

Die Verkehrssituation in der Umgebung des neuen Gerätehauses am Ahornweg wird sich im Laufe des Jahres ändern. Das Staatliche Bauamt Krumbach ist derzeit in Absprache mit der Autobahn GmbH des Bundes mit Planungen beschäftigt, wie verhindert werden kann, dass sich vor allem im abendlichen Berufsverkehr ein Rückstau auf der von Ulm her kommenden Ausfahrt zum westlichen Kreisverkehr an der Staatsstraße 2018 bildet, die von Krumbach bis zur Landesgrenze führt.

