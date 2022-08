Geplante Reiterhof-Erweiterung ärgert den Illertisser Stadtrat

Lokal Der Besitzer des Hofs in Illertissen hatte ohne Genehmigung eine Zelthalle aufgebaut. Jetzt möchte er mit Zustimmung der Stadt erweitern. Der Stadtrat sieht das kritisch.

Der Reiterhof in Illertissen möchte sich weiterentwickeln – deswegen hatte der Stadtrat nun einen Antrag auf dem Tisch, für die Flächen neben der bestehenden Anlage einen Bebauungsplan aufzustellen. Doch der Besitzer hat unter den Stadträtinnen und Stadträten für Ärger gesorgt: Denn vor seinem Antrag hatte er bereits eine Zelthalle gebaut, ohne dafür um eine Genehmigung zu bitten. Entsprechend verhärtet waren die Fronten in der letzten Sitzung vor der Sommerpause.