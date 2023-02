Gerangel um Rathausschlüssel in Au

Bürgermeister Jürgen Eisen ist den Schlüssel vom Rathaus los. Von Au aus regieren jetzt die Närrinnen und Narren.

Auch die Narren im Illertisser Stadtteil Au haben Bürgermeister Jürgen Eisen den Rathausschlüssel entrissen. Mit Verstärkung der Blaskapelle und befreundeten Käpellesräubern aus Bellenberg versammelten sich die Aumer Kröpf Donnerstagabend vor dem alten Rathaus. Lautes Arewie-Arewa kündigte ihre Absichten an: „Los, jetzt holen wir die Hex“, forderte Präsidentin Selina des Carneval Clubs Au auf.

Der Narrenbaum wurde aufgestellt und dann ging alles ganz schnell: Das Rathaus wurde gestürmt, unter tapferer Beteiligung des neuen Carneval-Präsidenten Manuel, und Stadtrat samt Bürgermeister am langen Strick zum Hohen Gericht in die Stadlbar abgeführt. Dort bekamen die Oberen ihre Schandtaten vorgehalten. Ihre Freiheit konnten sie gegen Vergünstigungen für das Auer Narrenvolk einlösen, was groß gefeiert wurde. Text/Foto: Regina Langhans