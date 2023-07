Illertissen

12:00 Uhr

Gertrud Ziesel findet in Illertissen einen Heimatschatz

Plus Ein Aquarell von Jakob Eggli vom Vöhlinschloss ist in einer Schau im Kornhaus Bad Waldsee zu sehen. Die Ausstellung eröffnet am 6. August mit einer Vernissage.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Gertrud Ziesel ist Schatzmeisterin beim Heimatpflegeverein Illertissen und Umgebung und damit eigentlich für die Finanzen des Vereins zuständig. Doch inzwischen verdiente sie diesen Namen auch im übertragenen Sinne. Denn nach der erfolgreichen Aufnahme der „Illerbombe“ – Fußball aus der Kriener-Produktion Illertissen – in die Liste der 100 Heimatschätze Bayerns ist ihr ein weiterer Glücksgriff gelungen: Gesucht wurde nach einer aquarellierten Tuschezeichnung mit Vöhlinschloss aus dem Jahr 1851 von Jakob Eggli. Und gefunden hat sie Gertrud Ziesel im Depot des Heimatmuseums

Es war die Bildvorlage, die ihr irgendwie bekannt vorkam. Nun ist ihre Wiederentdeckung als Leihgabe in einer Schau im Kornhaus in Bad Waldsee zu sehen. Vernissage ist Sonntag, 6. August, ab 11 Uhr. Die Ausstellung mit dem Titel „Jakob Eggli – Ein Schweizer Wandermaler sieht auf Oberschwaben“ dauert bis 3. Oktober und wird vom dortigen Heimatverein unter Federführung des Kunsthistorikers Uwe Degreif veranstaltet. Dann ist sie noch vom 22. Oktober bis 7. Januar 2024 im Museum in Ehingen zu bewundern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen