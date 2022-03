Gespann ist zu schnell und mit plattem Reifen auf der A7 unterwegs

Bei Illertissen kontrollieren Polizisten einen Kleinbus mit Anhänger. Dabei fällt zunächst ein Schaden am Fahrzeug auf. Doch es gibt noch mehr Probleme.

Gleich mehrere Verstöße hat eine Streife des Gefahrguttrupps am Donnerstagvormittag bei einem ausländischen Fahrzeuggespann festgestellt. Der Sprinter mit Anhänger wurde auf dem Parkplatz Reudelberger Forst-Ost an der A7 bei Illertissen für eine Kontrolle angehalten. Das Gespann war nach Angaben der Polizei mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde statt der erlaubten 80 km/h unterwegs gewesen. Außerdem war ein Reifen des Anhängers platt.

Das Gespann wurde ohne Erlaubnis für gewerbsmäßige Transporte benutzt

Doch die Polzisten entdeckten noch mehr: Der Kleinbus war mit insgesamt zehn Personen besetzt. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass damit ein gewerbsmäßiger Personen- und Gütertransport durchgeführt wurde. Hierfür waren aber weder eine Lizenz vorhanden, noch ein digitales Kontrollgerät im Fahrzeug verbaut. Weiterhin konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die Fahrt bereits am Vortag gegen 6 Uhr in Rumänien begonnen hatte und in Belgien oder den Niederlanden enden sollte. Somit war eine vorgeschriebene Mindestruhezeit von neun Stunden für den 34-jährigen Fahrer bereits überfällig.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde das Gespann schließlich bis zum Autohof Vöhringen begleitet und dort die Weiterfahrt unterbunden, bis entweder der Fahrer seine Ruhezeit eingebracht hat oder ein Ersatzfahrer gestellt wurde. Ferner musste der beschädigte Reifen am Anhänger gewechselt werden. Der Weitertransport der Fahrgäste an ihren Zielort wurde zwar gestattet, weitere Personenbeförderungen aber untersagt. Der 34-jährige Fahrer und der Unternehmer wurden angezeigt, die Beamten behielten einen hohen dreistelliger Betrag als Sicherheitsleistung ein. (AZ)