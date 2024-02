Gestohlenes Geld angeblich in Bitcoin investiert: Mann wird wieder Betrugsopfer

Ein Betrüger schafft es einen Illertisser nach acht Jahren erneut zu überlisten. Denn das damals gestohlene Geld habe man angeblich in BitCoins investiert.

Ein Illertisser ist bereits 2016 Opfer eines Anlagebetrugs geworden und hat dabei einen finanziellen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro erlitten. Fünf Jahre später erhielt der Mann nach Angaben der Polizei erneut einen Anruf mit der Aufforderung, weitere Gelder zu investieren. Auf diesen Trick fiel der Mann jedoch nicht rein. Am Mittwoch wurde der Mann nun abermals angerufen. Der Betrüger gaukelte vor, dass man die damalige Investition in Höhe von circa 5000 Euro in BitCoins angelegt habe und der Mann nun mit einer Auszahlung in Höhe einer fünfstelligen Summe rechnen könne.

Der Betrüger verschaffte sich Zugang zum Computer des Illertissers

Für die Auszahlung des angeblichen Gewinns erfragte der Täter die Kreditkarten- und Kontodaten. Zudem erhielt er durch geschickte Gesprächsführung einen Onlinezugriff auf den Computer des Opfers. Schlussendlich buchte der Täter zwei Mal 5000 Euro vom Kreditkartenkonto ab. Die Summe konnte jedoch dank der sehr schnellen Reaktion der Hausbank zurückgebucht werden, so dass dem Opfer im vorliegenden Fall kein finanzieller Schaden entstand. (AZ)