Gesucht: Quartiere für den Jugendaustausch mit Carnac

Bald gibt es wieder Besuch aus der französischen Partnerstadt Carnac: Diesmal sind es 35 Jugendliche aus Carnac und den Nachbarorten La Trinité-sur-Mer sowie Plouharnel, die im Rahmen des Jugendaustausches vom 8. bis 15. Februar von Familien der Stadt Illertissen aufgenommen werden. Allerdings ist für zwölf Jugendliche die Unterkunft noch offen.

Darüber hat die Präsidentin Helga Sonntag in der Sitzung des Partnerschaftskomitees informiert. Auch interessierte Gastfamilien waren anwesend. Sonntag erklärte, dass die französischen Jugendlichen idealerweise zu Familien kämen, wo es ebenfalls Kinder gebe. Oder aber, dass sie zu zweit aufgenommen würden. Unter den Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahren befinden sich heuer besonders viele Jüngere. Nun appelliert Sonntag an die Gastfreundschaft der Illertisserinnen und Illertisser, um die fehlenden Unterkünfte zusammenzubekommen. Sie weiß, dass die Aufnahmebereitschaft auch in Carnac stets überwältigend groß ist. Für den einwöchigen Aufenthalt erwarte die Jugendlichen ein straffes Programm, sodass die Aufgabe der Gasteltern hauptsächlich darin bestehe, für Übernachtung und Frühstück zu sorgen, informiert die Organisatorin.

Illertissen empfängt junge Gäste aus Carnac

Lediglich der erste Abend am Samstag, 8. Februar, sei ohne Programm und zum gegenseitigen Kennenlernen gedacht. Mit der Ankunft des Reisebusses aus Carnac wird mittags gegen 12.30 Uhr am alten Feuerwehrhaus gerechnet. Eine Stunde früher sollten die Gastfamilien eintreffen, um sich auszutauschen oder Absprachen zu treffen. Nachmittags geht es für die französische Jugend dann schon ins Nautilla. Der Sonntagvormittag steht zur freien Verfügung. Nachmittags treffen sich alle um 14.30 Uhr zur Schnitzeljagd am alten Feuerwehrhaus und anschließend ist Wintergrillen angesagt.

Am Montag ist um 7.45 Uhr Start am alten Feuerwehrhaus zum Rodeln in Bad Hindelang, abschließend werden in Oberjoch die Ski angepasst. Am Dienstag startet der Bus gleichermaßen zum Skifahren, nach der Rückkehr gegen 17 Uhr ist Treffen im Bistro La Piazza. Ebenso auch am Mittwoch, mit Rückkehr gegen 17 Uhr. Dann geht es um 19 Uhr zum Kegeln nach Jedesheim. Nochmals Skifahren steht am Donnerstag auf dem Plan, mit Start um 7.45 Uhr sowie Rückkehr gegen 17 Uhr. Ab 18 Uhr stehen Pizzaessen und Kinoabend im Jugendhaus auf dem Programm.

Austausch stärkt Städtefreundschaft Illertissen-Carnac

Der Freitag gilt Besuchen des Märklin-Museums in Göppingen sowie des Steiff-Museums in Giengen an der Brenz, abends ist Treffen im Jugendhaus. Am Samstag, 15. Februar, können die Jugendlichen zwischen einem weiteren Besuch im Nautilla und einer Zugfahrt nach Ulm wählen oder mit ihrer Gastgeberfamilie etwas unternehmen. Um 16.30 Uhr beginnt der Abschlussabend in der Schranne mit Siegerehrung und Abendessen, der Start für die Busrückfahrt nach Carnac ist 20 Uhr. Für den Rodelausflug am Montag sowie den Museumstag am Freitag soll den Jugendlichen ein Lunchpaket mitgegeben werden, an den drei Skifahrttagen übernimmt der Freundeskreis die Verpflegung.

Im Sinne der fortbestehenden Städtefreundschaft können sich die gastgebenden Jugendlichen schon auf ihren Gegenbesuch Ende August in Carnac freuen. Statt Skifahren ist dann Segeln angesagt.

Gasteltern gesucht Wer sich vorstellen kann, noch Jugendliche aus Carnac aufzunehmen, meldet sich im Rathaus Illertissen unter der Telefonnummer 07303/17211 oder per E-Mail: mancini@illertissen.de.