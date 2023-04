Gewerbe in Illertissen: Leitfaden für 30 Jahre oder nur heiße Luft?

Plus Die Stadt wird ansiedlungswillige Firmen künftig genauer unter die Lupe nehmen, bevor sie Grundstücke veräußert. Im Stadtrat gibt es harsche Kritik am Konzept.

Will Illertissen weiterhin Zuschüsse erhalten aus dem Programm "Innen vor außen", muss es ein "Gewerbeflächenentwicklungskonzept" vorlegen. Das habe die Landesplanungsbehörde der Regierung von Schwaben so gefordert, sagt die Verwaltung. Auf diese Kurzformel lässt sich die Entstehungsgeschichte des Papiers mit dem recht sperrigen Titel bringen. Für die Stadtverantwortlichen erbrachte es neben einer Fülle von lokalen Wirtschaftsdaten, Prognosen und Handlungsempfehlungen auch einige unliebsame Überraschungen. Im Stadtrat wurden Zweifel geäußert, ob sich der Aufwand wirklich gelohnt hat.

Allein die Kurzpräsentation der Projektverantwortlichen, die via Livestream zugeschaltet waren, dauerte eine Dreiviertelstunde. Die Stadt habe im Moment noch eine Flächenreserve für eine gewerbliche Bebauung von 5,5 Hektar, benötige aber in den nächsten zehn Jahren 11,5 Hektar. Für Bestandsunternehmen mangele es überdies an Erweiterungsflächen. Eine weitere Kernaussage betraf die lokale Wirtschaftsstruktur. Starke Kompetenzen seien in den Bereichen Bauen und Wohnen, Gesundheitswirtschaft, Ernährungswirtschaft sowie Mobilität/Automotive vorhanden. Doch gerade hier gingen die Beschäftigtenzahlen zuletzt zurück.

Dienstleister von außen brachten wenig neue Arbeitsplätze nach Illertissen

Den Bearbeitern fiel auf, dass freie Flächen zuletzt überwiegend an Dienstleister von außen veräußert wurden. Allerdings seien diese meist auch außerhalb der lokalen "Wertschöpfungsketten" aktiv und hätten, gemessen an den belegten Flächen, dann auch noch nur "unterdurchschnittlich viele Arbeitsplätze" mitgebracht.

Der klare Schwerpunkt für neue Flächen fürs Gewerbe liege im Osten in Richtung Autobahn und beim Gebiet Leitschäcker. Doch das ist ein Vorschlag, der längst der eingeschlagenen Linie der Stadt entspricht. Auch die Streichung des im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Gewerbegebiets westlich von Tiefenbach geht auf die Verwaltung zurück. Stadtplaner Florian Schilling verwies auf die fehlende Grundlage dafür. Denn der Bau des Autobahnzubringers, der die Haupterschließung bilden sollte, sei weiterhin nicht absehbar.





Über den Erkenntniswert der 50.000 Euro teuren Studie gingen im Stadtrat die Meinungen dann weit auseinander. Als Erster meldete sich Ansgar Batzner (fraktionslos) zu Wort, mit einer Kaskade an Fragen, die kaum verklausuliert als Fundamentalkritik an dem Papier selbst und an der Vorgehensweise der Autoren zu verstehen waren. "Was ist eigentlich richtig neu an den Ergebnissen?", wollte Batzner wissen. Die vorgelegten Handlungsempfehlungen ignorierten den zuständigen Wirtschaftsförderer im Rathaus völlig. Das Thema "Klimakrise" werde vollständig ausgeklammert. "Wie soll denn ein Miteinander von Ökonomie und Ökologie ausschauen?", war die nächste Frage, die er nicht beantwortet sieht: "Sie aber wollen überall nur mehr", warf Batzner den Autoren der externen Beratungsfirma vor.

Bürgermeister sieht Handwerksbetriebe nicht im Nachteil

Doch selbst Helga Sonntag (ÖDP/AB/Grüne), die im Stadtrat für gewöhnlich bei sich bietender Gelegenheit den Flächenverbrauch anprangert, erkannte in dem Papier Positives: "Jetzt können wir Flächen gezielt verkaufen, wie es unserem Bedarf entspricht." Andreas Fischer (CSU) witterte bei der Empfehlung, mehr auf innovative Unternehmen zu setzen, eine Benachteiligung sowohl des Handwerks als auch von nicht akademischen Berufen. Bürgermeister Jürgen Eisen räumte den Einwand ab mit der Bemerkung, dass "Handwerksbetriebe keineswegs benachteiligt werden".

Stadtplaner Schilling zog den Erkenntniswert aus dem Konzept nicht in Zweifel. Es habe deutlich gemacht, dass Illertissen in der Vergangenheit womöglich "zu großzügig mit Flächen umgegangen ist". Mit dem Papier liege nun ein ausführlicher Kriterienkatalog ("Bewertungsmatrix") vor, der bei Firmenbewerbungen für Flächen eine Entscheidungsgrundlage liefere. Schilling billigt ihm die Eigenschaft eines "Leitfadens" zu. Auf Nachfrage verwies er auf die Fluktuation in Verwaltung wie Stadtrat in längeren Zeiträumen. Da sei es gut, wenn es eine festgelegte und auf lange Sicht gültige Grundlage für die Planungspolitik gebe.

Die "Verortung" der neuen Gebiete, wie in dem Konzept festgehalten, wurde dann einstimmig beschlossen. Ebenso, dass die "Neuen" zu den vorhandenen wirtschaftlichen Kompetenzfeldern passen müssen. Ferner richtet die Stadt fortan ihr Augenmerk auf die architektonische und energetische Gestaltung der Firmengebäude sowie die Anzahl und Qualität der Arbeitsplätze.