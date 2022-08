Gewitter im Anmarsch: Live im Sperrbezirk abgesagt

Das Konzert der Välscher auf dem Marktlatz Illertissen kann Freitag nicht stattfinden. Für den Rest der Konzertreihe gibt es aber Hoffnung.

Noch schaut das Wetter auf dem Marktplatz Illertissen gut aus - doch bis Freitagabend dürfte sich das deutlich ändern. Der Deutsche Wetterdienst hat ab dem späten Nachmittag für die Region Gewitter vorhergesagt. Deswegen hat die Stadt das heutige Konzert der Reihe "Live im Sperrbezirk" abgesagt.

"Aufgrund der Wetterprognosen sagen wir heute leider das Konzert mit den Välschern ab", schreibt die Stadtverwaltung auf ihrer Facebookseite. "Sehr gerne hätten wir heute unsere Veranstaltung für die Kartei der Not durchgeführt, sehen uns aber aufgrund von Gewittern zu einer Absage gezwungen." Eigentlich wollten die Stadträte am Freitag an einem eigenen Stand Getränke ausschenken und den Erlös der Aktion an das Leserhilfswerk unserer Zeitung spenden. Eventuell wird es aber im Herbst einen Ersatztermin geben, allerdings nicht unter freiem Himmel.

Dafür sehen die Wetteraussichten für Samstag schon wieder besser aus. Die Organisatoren sind zuversichtlich, dass die letzten beiden Konzerte von "Live im Sperrbezirk" mit Slipped Disc (Samstag) sowie den Jedesheimer Musikanten und dem Musikverein Au (Sonntag, 11 Uhr) wie geplant über die Bühne gehen können. (AZ)