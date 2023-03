Illertissen

11:58 Uhr

Gibt es 2023 wieder eine Musiknacht in Illertissen?

Nach 2019 findet dieses Jahr in Illertissen erstmals wieder die Musiknacht statt.

Plus Dieses Jahr ist wieder eine ganze Menge los in Illertissen. Vor allem den Termin am 2. Oktober sollten sich Musikfans schon mal im Kalender eintragen.

Von Rebekka Jakob

Der Terminkalender in Illertissen ist dieses Jahr ziemlich voll – nach den Corona-Einschränkungen der vergangenen Jahre kehrt die Stadt zu einem Programm wie vor der Pandemie zurück und setzt noch einen drauf. Mit Spannung haben dabei viele auf die Entscheidung gewartet, ob nach 2019 erstmals wieder eine Musiknacht stattfinden wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen