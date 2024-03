Illertissen

12:15 Uhr

Gibt es bei der Musiknacht künftig Kunststoffbecher?

Plus Die Sicherheitsvorkehrungen haben sich bewährt und sollen bleiben. Zumal das Alkoholverbot einen weiteren Vorteil bringt. Nun ist noch eine neue Idee im Spiel.

Von Sebastian Mayr

Die bei der Illertisser Musiknacht 2023 neu eingeführten Regeln haben sich bewährt, aus Sicht der Polizei war das Fest in der Stadt eine "ganz tolle Veranstaltung" mit nur wenig Ärger. Ein ähnliches Fazit zog Manfred Schug von der Sicherheitsfirma BuS. Seine Security-Kräfte waren in Illertissen unterwegs und werden das Geschehen auch in diesem Jahr im Blick behalten. Schug hatte nur kleine Verbesserungsvorschläge – eine neue Idee kam aus der Gastronomie.

"Ich habe am nächsten Tag gleich mal 15 Kartons neue Gläser bestellt", berichtete Ioannis Kopanos. Aber nicht etwa, weil es in seinem Café am Markt zu Ausschreitungen gekommen wäre. Im Lokal war schlicht so viel los, dass immer wieder jemand aus Versehen ein Getränk umstieß. Kopanos hatte nicht den finanziellen Schaden im Blick. Er sorgte sich, dass sich Gäste durch die Scherben verletzen könnten. Der Wirt schlug vor, einheitliche Kunststoffbecher zu ordern. Unterstützung kam aus der Nachbarschaft. Ferhat Yilmaz von der Kneipe s'Eck regte Becher an, die nicht nur für die Musiknacht, sondern für alle Illertisser Feste verwendet werden könnten. Er verwies auf die Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm. Dort gibt es einheitliche Becher aus Hartplastik, die von den Gästen auch von Lokal zu Lokal mitgenommen werden dürfen.

