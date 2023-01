Glasfaser-Ausbau in Illertissen: Hier gibt es Informationen für den Hausanschluss

Der Anbieter startet in Illertissen mit der Vermarktung. Das müssen Anwohnerinnen und Anwohner wissen.

In Illertissen hat der Anbieter Deutsche Glasfaser den Zuschlag für den Ausbau des Glasfasernetzes in der Kernstadt und den Stadtteilen bekommen. Jetzt startet das Unternehmen mit der Nachfragebündelung. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema:

Wo soll der Glasfaserausbau erfolgen?

Anwohnerinnen in Illertissen, Au, Tiefenbach, Jedesheim und Betlinshausen haben in den kommenden Wochen die Chance auf die Anbindung an das Glasfasernetz, mit dem sie schneller im Internet surfen können.

Was ist die Voraussetzung für den Ausbau?

Wenn mindestens 33 Prozent der anschließbaren Haushalte mitziehen, steht dem Ausbau nichts mehr im Wege. Stadtverwaltung und Deutsche Glasfaser haben einen entsprechenden Kooperationsvertrag geschlossen. Ab Montag, 23. Januar, bis zum Stichtag am 29. April können die Anwohnerinnen und Anwohner im Ausbaugebiet im Rahmen der Nachfragebündelung einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser abschließen, um einen Glasfaseranschluss bis ins Haus oder in die Wohnung zu erhalten. Wird die Quote von einem Drittel der Haushalte erreicht, will das Unternehmen den Ausbau starten.

Was kostet der Anschluss?

Für diejenigen, die bis zum 29. April 2023 bei der Vorvermarktung ihren Anschluss bestellen, ist der Hausanschluss laut Unternehmensangaben kostenfrei. Nachzügler können auch später noch angeschlossen werden. Dann allerdings müssen diese Haushalte die Anschlusskosten von derzeit mindestens 750 Euro selbst tragen, heißt es von der Deutschen Glasfaser.

Wo gibt es weitere Informationen?

Das Unternehmen Deutsche Glasfaser informiert auf Infoabenden und im eigens eingerichteten Servicepunkt, der am Montag, 23. Januar, am Oberen Graben 1 eröffnet werden soll. Zudem werden Mitarbeiter von Deutsche Glasfaser die Bürgerinnen und Bürger zu Hause besuchen und auf Wunsch persönlich beraten. Die Infoabende finden statt am Montag, 23. Januar, um 19 Uhr in der Historischen Schranne, am Donnerstag, 26. Januar, um 19 Uhr in der Josef-Weikmann-Halle Au, am Montag, 30. Januar, um 19 Uhr in der Gemeindehalle Jedesheim, sowie am Dienstag, 31. Januar, um 19 Uhr, in der Gemeindehalle Tiefenbach. Bernard Peterander, Projektleiter von Deutsche Glasfaser, steht dabei mit seinem Beraterteam Rede und Antwort. (rjk, AZ)