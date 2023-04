Glasfaser in Illertissen: So ist die Nachfrage kurz vor dem Stichtag

Schafft das Unternehmen die erforderliche Quote von 33 Prozent der Haushalte, um den Ausbau starten zu können? Auch in Vöhringen endet die Frist bald.

Noch bis Ende April haben die Haushalte in Illertissen Zeit, sich zu entscheiden, ob sie einen Glasfaser-Anschluss der Deutschen Glasfaser haben wollen. Nach Angaben des Unternehmens haben sich aktuell 29 Prozent der Haushalte bereits für einen Anschluss entschieden.

Bis zum 29. April läuft die Nachfragebündelung des Unternehmens in Illertissen. Wird zum Stichtag eine Quote von mindestens 33 Prozent erreicht, steht dem Ausbau mit schnellen Internetanschlüssen nichts mehr im Weg. In der Nachbarstadt Vöhringen hatte die Deutsche Glasfaser das selbst gesteckte Ziel von einem Drittel der Haushalte zuletzt nicht erreicht. Die Frist wurde daraufhin zweimal verlängert, auch in Vöhringen endet sie wie in Illertissen Ende April. In Elchingen läuft aktuell ebenfalls eine Nachfragebündelung, bisher sind 21 Prozent der Haushalte dabei. Die Frist läuft dort noch bis zum 17. Juni.

Glasfaser in Illertissen: Keine Ausbaukosten für die Kunden

Die Deutsche Glasfaser betont, dass durch den Ausbau für die Kunden keine Ausbaukosten entstehen. "Wir sind optimistisch, dass Illertissen die erforderliche Quote für den Glasfaserausbau erreichen kann“, sagt Bernard Peterander, Projektleiter von Deutsche Glasfaser. Das Unternehmen hatte in Illertissen einen nahezu flächendeckenden Glasfaserausbau in der Kernstadt und den Stadtteilen in Aussicht gestellt, wenn ein Drittel der Haushalte dabei mitmachen. Lediglich einzelne abseits liegende Anwesen könnten eventuell nicht erreicht werden. (rjk)