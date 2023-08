Goethewanderung: Gäste aus Illertissen wandern durch Elbogens Geschichte

Plus Die 14. Goethewanderung in der tschechischen Partnerstadt steckte wieder voller neuer Eindrücke und Erkenntnisse für die Teilnehmenden aus Illertissen.

Ein moderner Park- und Touristik-Punkt vor der Egerbrücke zum historischen Stadtkern oder das quasi aus Ruinen auferstandene Kulturhaus: Mit frischen Eindrücken zu Geschichte und Zukunft ihrer tschechischen Partnerstadt Elbogen/Loket ist Sonntagabend die 30 Personen zählende Reisegesellschaft von der 14. Goethewanderung nach Illertissen zurückgekehrt. Spätestens beim spontanen Abstecher der Gastgeber mit Bürgermeister Jürgen Eisen und dem Illertisser Förster Bernd Karrer zu einer innovativen Streuobstwiese mit Bienenstöcken und integrierter Erholungsliege für Asthmatiker hat sich gezeigt, dass der Austausch sogar städteplanerisch inspirieren kann.

In den 14 Jahren Goethewanderung haben die Bürger und Bürgerinnen Deutschlands und Tschechiens schon viele Freundschaften geschlossen und Ansichten ausgetauscht. Jana Motliková, Stadträtin und Partnerschaftspräsidentin, hatte mit Unterstützung des Elbogener Partnerschaftsvereins Wanderrouten ausgearbeitet. Zu den 30 Gästen aus Illertissen zählten auch die Egerländer Kulturwartin Emilie Asam sowie Udo Fleischmann und Josef Fackler vom vormaligen Illertisser Freundeskreis. Die Fahrt plante die Illertisser Partnerschaftspräsidentin Susanne Asam mit Unterstützung der Stadt, wobei in zwei Kleinbussen und zahlreichen Privatautos gereist wurde.