Illertissen

17:00 Uhr

Goldene Hochzeit: Beim Faschingsball in Dornweiler hat es gefunkt

Plus Irmgard und Franz Huber sagten vor 50 Jahren "Ja" zueinander. Was das Paar aus Illertissen noch heute vereint, ist das Glück, einander gefunden zu haben.

Von Regina Langhans

Seit ihrer Hochzeit in Au sind genau 50 Jahre vergangen, doch Irmgard, 71, und Franz Huber, 78 Jahre, können noch immer viele Details erzählen. Dabei befänden sie sich schon im „Dätsch’mer-Alter“, sagt Irmgard Huber humorvoll und verdeutlicht: „Dätsch’mer dieses oder jenes machen, im Alter sind wir doppelt froh, einander zu haben.“ Trotz kleiner Beschwernisse können die beiden ihren vor sechs Jahren bezogenen Alterswohnsitz mit zentraler Lage in Illertissen genießen.

Davor liegen 44 arbeitsreiche Jahre in Dornweiler, wo sie eine Reihenhaushälfte innerhalb des Familienkreises erwarben und darin wohnten. Irmgard Huber stammt aus Bonlanden und arbeitete bereits als Jugendliche unter Obhut in der Küche des Kollegs. Über diese Kontakte hatte sie auch Gelegenheit zur Teilnahme am „Kehraus“ beim „Dorawirt“ in den „Vier Jahreszeiten“. Sie verkleidete sich als Moritz, ihre Begleiterin verkörperte den Max. Diese erzählte auch von ihrem Cousin Franz, der ein „feiner Mensch“ sei.

