"Graue Lumpen" verbreiten vorweihnachtliche Freude

Vorweihnachtliche Freude verbreiteten die „Grauen Lumpen“ am Donnerstag im Illertisser Seniorendomizil „Haus Sebastian“.

Die Musik- und Gesangsgruppe "Graue Lumpen" entstand vor vielen Jahren im damaligen Männergesangverein zur Umrahmung geselliger Veranstaltungen und tritt seither bei allerlei unterhaltsamen Anlässen auf. Alle „Grauen Lumpen“ bringen viel Erfahrung aus Vereins-, Tanz- und Unterhaltungsmusik mit und sind in Besetzung, Instrumentierung und Repertoire sehr flexibel eingestellt. Ihr Programm im Haus Sebastian war in zwei Teile gegliedert: zunächst gab es eine Reihe traditioneller Weihnachtslieder, die das zahlreich erschienene Publikum gerne mitsang. Mit „Jingle Bells“ leiteten die Musiker dann zur Unterhaltungsmusik über. Dieser zweite Programmteil brachte Songs und Musik aus der Zeit, als die heutigen Senioren noch Fans der damals aktuellen Schlager- und Tanzmusik waren. Vom „Pferdehalfter an der Wand“ über die „Tulpen aus Amsterdam“, „Marina“ und „La Paloma“ spannte sich ein mit Begeisterung aufgenommener Bogen bis hin zu „Servus, Pfüa Gott und auf Wiedersehn“. Peter Semmlin bereicherte das Musikprogramm mit selbst gemachten Versen, moderierte die Musikfolge und versicherte, dass die „Grauen Lumpen“ gerne wieder einmal auftreten.