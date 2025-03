Grenzpolizei schnappt Wiederholungstäter

Der Grenzpolizei Pfronten ist am Montag ein Mann ohne Aufenthaltsgenehmigung ins Netz gegangen. Gegen 20.45 Uhr kontrollierten Fahnder auf der A7 bei Illertissen einen Kleintransporter einer Baufirma. Der Fahrer konnte sich zunächst nicht ausweisen. Mittels Fingerabdruck stellten die Beamten aber seine Personalien fest. So wurde bekannt, dass der 37-jährige Türke bereits im vergangenen Jahr wegen illegalen Aufenthalts angezeigt wurde. Jetzt war er wieder ohne gültigen Aufenthaltstitel eingereist und stellte während der Kontrolle einen Asylantrag. Er wurde an das zuständige Ankerzentrum weitergeleitet. Nachdem er auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wird er wegen illegaler Einreise und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. (AZ)

