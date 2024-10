Großes Herbstprogramm mit „Gras und Krempel“

Blumenzwiebeln, Stauden, Samen, Gartenwerkzeug, Zinkbadewannen und mehr Gartentaugliches sowie Schönes aus Keramik und Holz, darum geht es am Samstag, 12. Oktober, in der Staudengärtnerei Gaißmayer in Illertissen.

Von 9 bis 16 Uhr gibt es „Gras & Krempel“, so der Titel der Veranstaltung. Gärtnerisch liegt der Schwerpunkt bei der Gräservielfalt, die sich im Herbst und Winter in allen ihren Facetten zeigt. Aber aber auch Astern, Fettenhennen und andere herbstliche Stauden haben jetzt ihren großen Auftritt.

Führungen in der Gärtnerei und zahlreiche Fachvorträge widmen sich diesen Themen. Ein Gartenflohmarkt mit rund 90 Ausstellern hat für Gartenbegeisterte viel zu bieten, verspricht der Veranstalter. Auch die Slowflowerbewegung ist vor Ort und zeigt nachhaltige Floristik.

Der Eintrittspreis beträgt drei Euro, Einlass ist ab 8 Uhr.

Folgende Vorträge sind geplant: 10 Uhr - „Räucherrituale im Jahreskreislauf“, Heil- und Wildkräuterakademie Friedberg; 11 Uhr - „Blüh auf....oder wie man selbst im Garten aufblühen kann“, Sven Beck, Gartenblogger und Psychologe; 12 Uhr - „Die Welt der Gräser“, Claudia Herten, Staudengärtnerei Gaißmayer; 13 Uhr - „Korbideen mit Gräsern und Kräutern“, Inge Sponsel, Gärtnerin und Heilpflanzenfachfrau; 14 Uhr - „Blumenzwiebeln und Stauden gut kombiniert“, Elke Zimmermann, Gartenarchitektin.

Führungen durch die Gärtnerei und das Mutterpflanzenquartier starten um 11, 13, 14 und 15 Uhr. Rundgänge über das Museumsgelände mit Dieter Gaißmayer beginnen um 12 und 14 Uhr.

Die Mitmachaktion für Trockenkränze im Glashaus ist von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr geplant. Floristinnen der Staudengärtnerei Gaißmayer, Mitglied der Slowflower-Bewegung, zeigen wie es geht. (AZ)

Mehr Details zum Programm unter www.gaissmayer.de