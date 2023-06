Großes Segelflieger-Treffen: „Spatzen“ landen wieder in Illertissen 

Plus Auf dem Flugplatz in Illertissen kommen von Donnerstag, 8. Juni, bis Sonntag, 11. Juni, Liebhaber und Liebhaberinnen ganz besonderer Segelflugzeuge zusammen.

Ein außergewöhnliches Oldtimertreffen, und das nach 1989 bereits zum zweiten Mal, hat sich für Donnerstag bis Sonntag, 8. bis 11. Juni, auf dem Segelflugplatz in Illertissen angekündigt: Es ist das 40. internationale Spatzentreffen mit Segelfliegern der Reihe „Scheibe Spatz“ aus der Zeit Ende der 1950er- bis 1960er-Jahre. Der Illertisser Luftsportverein erwartet 60 Gäste mit 27 Flugzeugen. Die Liebhaberinnen und Liebhaber historischer Segelflugzeuge haben nur eines im Sinn: Fachsimpeln und Fliegen. Wettbewerbe werden nicht ausgetragen, aber Fan-Besuch ist sehr willkommen.

Die ersten Spatzen-Freaks seien schon angereist und die meisten kämen mit Campingbus oder Wohnwagen und Anhänger, berichtet Udo Hartmann vom Luftsportverein Illertissen im Gespräch mit unserer Redaktion. Es handelt sich um das 40. internationale Spatzentreffen in Folge, das jeweils andere Vereine ausrichten, und nach Jahrzehnten hat wieder einmal Illertissen das Los unter den Austragungsorten gezogen. „Es ist wie ein großes Familientreffen, wir tauschen uns aus, es wird gefachsimpelt und vor allen Dingen werden die Spatzen geflogen“, sagt der flugbegeisterte Illertisser, der die Veranstaltung organisiert. Sie lasse sich vielleicht mit einem Oldtimertreffen vergleichen, denn alt genug und bei guter Pflege immer noch flugtüchtig seien ihre Spatzen allemal, fügt Hartmann hinzu.