Grüne gründen neuen Ortsverband in Illertissen und Altenstadt

In Illertissen wird im Mai ein neuer Grünen-Ortsverband gegründet. Es wird der sechste im Landkreis sein.

Plus Die Zahl der Mitglieder im Kreis Neu-Ulm hat sich verdoppelt. Nun steht die nächste Neugründung der Partei an. Prominente Unterstützung kommt per Video.

Von Rebekka Jakob

Im Stadtrat von Illertissen sind die Grünen schon vertreten, doch einen Ortsverband hatte die Partei seit vielen Jahren nicht mehr in der Stadt. Das soll sich nun ändern: Der Kreisverband Neu-Ulm von Bündnis 90/Die Grünen plant die nächste Gründung eines Ortsverbandes im Landkreis. Ganz neu sind die Grünen in Illertissen allerdings nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

