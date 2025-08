Günther Konrad gewinnt E-Mini-Cooper im Wert von rund 50.000 Euro

Große Freude in Illertissen: In der Februar-Auslosung des VR-GewinnSparens hat Günther Konrad einen vollelektrischen Mini Cooper im Wert von rund 50.000 Euro gewonnen, das teilen die Volks- und Raiffeisenbanken mit. Übergabe des Fahrzeugs war in der BMW-Welt in München. Günther Konrad, begleitet von seiner Lebensgefährtin Evelyn Straub, nahm den Gewinn dort in Empfang. Er freut sich besonders, da er erst seit November Gewinnsparer mit einem Los ist und direkt gewonnen hat. „Er ist einfach ein Glückspilz“, findet seine Lebensgefährtin. Besonders gelegen kommt ihm, dass er sich erst vor kurzem eine Solaranlage installieren ließ. So kann er den Strom für sein Auto umweltfreundlich und günstig beziehen. Gemeinsam mit Manfred Schauwecker, seinem Berater bei der Volksbank Ulm-Biberach, und Silke Hampel, Servicemitarbeiterin der Bank, besichtigten die Illertisser im Anschluss die Ausstellung in der BMW-Welt. (AZ)

Karen Annemaier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89257 Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mini Cooper Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis