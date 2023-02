Haftbefehle vollstreckt: Zwei Reisende müssen ins Gefängnis

Fahnder der Grenzpolizei stellen bei Kontrollen von Fernreisebussen bei Illertissen fest, dass gegen zwei Fahrgäste Haftbefehle vorliegen.

Vom Reisebus ins Gefängnis - diesen Weg mussten zwei Männer gehen, auf die Fahnder der Grenzpolizei Pfronten am Wochenende bei Illertissen aufmerksam wurden. Dem Polizeibericht zufolge stellten die Beamten bei Kontrollen von Fernreisebussen fest, dass gegen die beiden Fahrgäste Haftbefehle vorlagen. Ein 37-jähriger Rumäne musste noch einen Betrag in Höhe von 3200 Euro begleichen, ein 31 Jahre alter Landsmann hatte 581 Euro zu bezahlen. Weil sie die fällige Summe jeweils nicht aufbringen konnten, müssen die beiden Männer nun eine Ersatzfreiheitsstrafe in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt absitzen. (AZ)