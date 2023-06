Hat eine Seniorin Kosmetikstift gestohlen oder vergessen?

Ein Ladendetektiv beobachtet, wie eine 82-Jährige einen Artikel in ihrem Einkaufswagen nicht bezahlt und mitnimmt. Deren Tochter begründet das mit Demenz.

Hat eine ältere Dame einen Stift im Einkaufswagen übersehen oder gestohlen? Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Ladendetektiv am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr einen Diebstahl in einem Verbrauchermarkt in Illertissen. Eine 82-jährige Seniorin hat sich laut Polizei einen Kosmetikstift und zwei Blumen samt Töpfen in ihren Einkaufswagen gelegt. Einen dieser Töpfe stellte sie auf den Kosmetikstift und verdeckte ihn dadurch. An der Kasse legte sie nur einen Topf auf das Warenband und ließ mit dem zweiten den Kosmetikstift unbemerkt.

An ihrem Auto angekommen, legte sie alle Artikel in ihr Fahrzeug, woraufhin sie anschließend durch den Ladendetektiv angesprochen wurde. Gegenüber der Polizei gab ihre Tochter an, dass ihre Mutter dement sei und den Kosmetikstift übersehen haben muss. Die Dame erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls. (AZ)