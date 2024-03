Illertissen

vor 16 Min.

Haushalt: Illertissen kann sich weiterhin viele Wünsche erfüllen

Plus Der zweite Rekordhaushalt in Folge, eine hohe Schlagzahl bei den Investitionen. Gerade deshalb löst der Etat für 2024 bei einer Fraktion Bauchgrimmen aus.

Von Thomas Vogel

Mit fast 75 Millionen Euro ist der Haushalt für das laufende Jahr 2024 veranschlagt. Das sind noch einmal sechs Millionen mehr als im auch schon glänzend verlaufenden Vorjahr. Der Verwaltungshaushalt nimmt davon rund 54 Millionen in Beschlag, doch satte 21 Millionen Euro – drei mehr als 2023 – können für Investitionen ausgegeben werden. Etwa die Hälfte davon fließen in den Tiefbau, also vor allem in die Sanierung von Straßen und Kanälen, erläuterte Kämmerer André Lassen bei den finalen Haushaltsberatungen am Donnerstag. Beim Hochbau schlagen vor allem der Dorfladen Jedesheim, die neue Kita in der St.-Mang-Straße und die Sanierung der Vöhlinhalle mit großen Beträgen zu Buche. Das hohe Investitionsniveau hängt nicht zuletzt mit dem Geschick der Verwaltung zusammen, Fördergelder zu akquirieren.

Bürgermeister Jürgen Eisen nutzte das Zahlenwerk als Steilvorlage für eine persönliche Bilanz seines Wirkens. Seit zehn Jahren ist er nun der Chef im Rathaus. Das Straßennetz damals sei marode gewesen, seither seien 50 Straßen saniert worden, spann er einen zeitlichen Bogen weit über das aktuelle Haushaltsjahr hinaus. Die Investitionen "seit meinem Amtsantritt fast verdreifacht", "Schulden abgebaut", "massiv in Immobilien und Grundstücke investiert" und dabei "Werte im hohen zweistelligen Millionenbereich geschaffen", so ging das eine ganze Weile weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen