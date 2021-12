Illertissen

06:30 Uhr

Haushalt: Mit diesen Ausgaben und Einnahmen rechnet Illertissen 2022

Plus Kämmerer Markus Weiß stimmt die Stadträte auf die Haushaltsberatungen ein. Seine Prognose: In den kommenden Jahren gehen die Schulden zurück.

Von Rebekka Jakob

So ein Kämmerer hat es nicht leicht. Sein Metier ist eher eine trockene Angelegenheit, und gerade zu Zeiten der Corona-Pandemie haben die meisten anderes im Sinn als städtische Ausgaben und Einnahmen. Markus Weiß, für die Finanzen der Stadt Illertissen zuständig, schaffte es in der letzten Stadtratssitzung des Jahres dennoch, Aufmerksamkeit für sein Sachgebiet zu bekommen. Das lag nicht nur an seiner kurzweiligen Präsentation - sondern auch an den Aussichten für die Stadt, die gar nicht so schlecht aussehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen