Doch keine Schließung: Warum die Hautarztpraxis in Illertissen bleibt

Plus Dr. Christoph Reichert, der seit 25 Jahren in Illertissen arbeitet, rückt von seinem Entschluss ab, die Praxis zu schließen. Das sind die Gründe dafür.

Es war ein intensiver Denkprozess, eine Überprüfung der Nachhaltigkeit seines Entschlusses, die Praxis zum Ende des Jahres zu schließen. Doch dann war es Dr. Christoph Reichert klar: "Mir macht dieser schöne Beruf Freude. Ein wesentlicher Faktor ist unser wunderbares Team, mit dem ich zusammen arbeite. Ich will weiter machen."

Anfang Oktober hatte der 67-jährige Mediziner noch gegenüber unserer Redaktion mitgeteilt, Ende des Jahres seine Praxis zu schließen. Eine Aussage, die zur Unruhe bei Patienten geführt hat, weil es dann im südlichen Landkreis Neu-Ulm keinen Facharzt für Hautkrankheiten mehr gegeben hätte. "Doch nach einigen organisatorischen und personellen Veränderungen, macht die Arbeit mir immer noch Freude."