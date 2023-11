Illertissen

Haydns "Schöpfung" in Illertissen als Spielfilm für die Ohren interpretiert

Ein großes Ensemble erweckte Haydns "Schöpfung" in der Pfarrkirche St. Martin in Illertissen zum Leben.

Plus Die biblische Entstehungsgeschichte vertonte Haydn in einem bekannten Oratorium. Illertissens neuer Kirchenmusiker Wolfram Seitz bringt sie in die Stadtpfarrei St. Martin.

Von Wilhelm Schmid

Einen festlichen Schlusspunkt des Kirchenjahres setzten Kirchenchor, Kammerchor, Solisten und Orchester der Illertisser Stadtpfarrei St. Martin – passend zum Christkönigsfest, wie Stadtpfarrer Andreas Specker in seiner Begrüßung erklärte. Kirchenmusiker Wolfram Seitz präsentierte sich damit hier erstmals sowohl vor großer Mitwirkendenschar als auch vor äußerst zahlreichem Publikum.

Joseph Haydn (1732 – 1809) hatte kurz vor dem Ende des 18. Jahrhunderts die Erschaffung der Welt in der traditionellen Form musikalisch dargestellt, wie sie dem damaligen Weltbild entsprach: In sieben „Tage“ als Abschnitte des Entwicklungsprozesses gefasst, mit den Ausdrucksmitteln der Klassik: Einer Ouvertüre, in der das ursprüngliche „Chaos“ zum Ausdruck kommt sowie mit Rezitativen, Arien und Chorsätzen. Das einleitende Rezitativ „Im Anfange schuf Gott Himmel und Erde“ sowie der grandiose Tutti-Einsatz „… und es ward Licht!“ gehören zu den eindrucksvollsten Effekten der Musikgeschichte und Wolfram Seitz brachte diese gelungen zum Ausdruck.

