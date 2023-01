Heckscheibe eingeschlagen: Polizei sucht Zeugen

Im Hinterhof einer Bank hatte ein Mann sein Auto tagsüber abgestellt. Als er zurückkam, fand er die zerstörte Scheibe vor.

Eine böse Überraschung hat ein Autofahrer in Illertissen am Freitag, den 13. erlebt. Der 23-Jährige hatte nach Angaben der Polizei seinen seinen silberfarbenen Opel Astra im Zeitraum zwischen 11.15 und 16 Uhr im Hinterhof der VR-Bank in der Hauptstraße in Illertissen abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass die Heckscheibe durch einen unbekannten Täter eingeschlagen worden war.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 1000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07303/96510 bei der Polizeiinspektion Illertissen zu melden. (AZ)