Illertissen

18:00 Uhr

Heißer Dank: Wie ein Unfallopfer die Feuerwehr überrascht

So sah das Auto von Stefan Lehmann aus, nachdem er am 30. April 2021 an der A7-Anschlussstelle Altenstadt an einen Baum geprallt war. Aktive der Feuerwehr Illertissen hatten den Sendener gerettet.

Plus Der Sendener Stadtrat Stefan Lehmann verunglückt auf der A7 mit seinem Auto. Wie er den Unfall erlebte - und wie er sich jetzt bei seinen Rettern bedankt hat.

Von Wilhelm Schmid

Der 30. April 2021 ist ein Datum, das sowohl Stefan Lehmann und seine Lebensgefährtin Monika Kreutzmann als auch viele Aktive der Feuerwehr Illertissen nicht mehr so schnell vergessen werden: An diesem Tag haben ein Ersthelfer und die Einsatzkräfte der Feuerwehr Lehmann gerettet, als er einen schweren Autounfall auf der A7 hatte. Ein Jahr nach dem Unglück besuchte das Paar nun die Illertisser Wehr in ihrem neuen Gebäude - mit einer Überraschung im Gepäck.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .