Illertissen

12:00 Uhr

Hektik war der Auslöser für einen Unfall mit hohem Sachschaden

So sah es nach dem schweren Unfall am Morgen des 16. September 2021 auf der Staatsstraße 2018 beim „Tannenhärtle“ zwischen Illertissen und Obenhausen aus.

Plus Ein 43 Jahre alter Autofahrer hatte es eilig, zu seinem Geschäftstermin zu kommen. Vor Gericht schildert der Mann, wie er sich seitdem verändert hat.

Von Wilhelm Schmid

Die Staatsstraße 2018 glich an diesem Tag einem Trümmerfeld: Drei hochwertige Autos waren am Morgen des 16. September 2021 in einen Unfall verwickelt, der Schaden ging in den sechsstelligen Bereich. Jetzt wurde der Fall vor dem Amtsgericht Neu-Ulm verhandelt. Für den Angeklagten hat sich in der Zwischenzeit einiges verändert.

