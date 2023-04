Illertissen

vor 16 Min.

Hergehört: So klingt der Spatzenchor Jedesheim

Plus Zum Welttag der Stimme am 16. April haben wir uns bei den jungen Sängerinnen und Sängern umgehört: Was macht am Singen so viel Spaß?

Von Wilhelm Schmid

Chorsingen ist bei den Jedesheimern Volkssport. Und das hat auch seinen Grund. Wer einen Sonntagsgottesdienst in der Pfarrkirche St. Meinrad besucht, wird feststellen: Die Kirchenlieder klingen auffällig schön, weil viele Leute gerne mitsingen. Fragt man nach, so kommt immer wieder die Antwort: "Wir haben das Singen bei Siegfried Schwab gelernt!“

Der heute 86-Jährige war viele Jahre Lehrer an der Grundschule, und da gehörte Singen nicht nur zum planmäßigen Unterricht: Schon seit 1966 gab es zusätzlich jede Woche zwei Stunden Chorgesang und einmal im Monat auch Kirchengesang. Der Schulchor war bald eine bekannte Größe, nicht nur im Dorf. Die Mitwirkung bei Chorkonzerten im Landkreis Neu-Ulm sowie die Tatsache, dass Siegfried Schwab eine Schulleiterstelle auswärts übernahm, führte im Jahr 1989 dazu, dass aus dem Schulchor ein "Schüler- und Jugendchor“ als Abteilung des Gesangvereins wurde.

