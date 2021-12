Illertissen

Heuer brauchten viele Menschen in der Region schnelle Hilfen

Mal reicht das Kurzarbeitergeld nicht, oder man wird direkt arbeitslos. Andere können nach langer Krankheit nicht zurück in den Beruf und wissen nicht, ob sie überhaupt Rente kriegen. Die sozialen Probleme haben während der Corona-Pandemie zugenommen. Die Kartei der Not hilft.

Plus Das Leserhilfswerk unserer Redaktion, die Kartei der Not, war auch im zweiten Jahr der Pandemie wieder extrem stark gefordert. Die Spendenbereitschaft der Menschen ist aber ungebrochen.

Von Ronald Hinzpeter

Die Corona-Pandemie hatte auch in diesem Jahr wieder große Auswirkungen auf bedürftige Menschen und damit die Arbeit vieler sozialer Organisationen wie das Leserhilfswerk unserer Redaktion, die Kartei der Not. Enorm war der Bedarf an akuten schnellen Hilfen, denn durch Kurzarbeit, den verlorenen Job, Krankheit oder psychische Beeinträchtigung hat sich das Leben vieler Menschen schlagartig verändert. Diese unverschuldeten Notlagen stellt nach wie vor viele Bedürftige vor große Herausforderungen. Deswegen hat die Kartei ihr Angebot an so genannten Corona Notfallhilfen verlängert und 233 Beratungsstellen in ihrem gesamten Wirkungsbereich mit einer Art Handgeld für schnelle unbürokratische Hilfen unterstützt. Nach wie vor benötigen vor allem Alleinerziehende und alte Menschen Hilfe.

