Illertissen

18:15 Uhr

Heuer kommt das Christkind in Illertissen mit dem Weihnachtstruck

Generalprobe beim Krippenspiel auf den Weihnachtstruck in Illertissen. Fahrer Markus Ritter (am Führerhaus) bringt das Gefährt am Heiligen Abend sicher in die Stadtteile.

Plus Ein Lastwagen fährt die Orte der Pfarreiengemeinschaft Illertissen an, auf ihm werden an Heiligabend Krippenspiele gezeigt. Wir waren bei der Generalprobe dabei.

Von Regina Langhans

Ein kräftiges "Happy Birthday…" - psssst, aus der Generalprobe am Ortsrand von Jedesheim soll ja nicht zu viel nach außen dringen und verraten werden. Ein bisschen aber doch: Die alljährliche Kinderchristmette in Illertissen und den Stadtteilen lässt sich von Corona diesmal nicht ausbremsen. Bremsen wird höchstens der 14 Meter lange Weihnachtstruck, wenn er am 24. Dezember pünktlich vor Heiligabend in die Ortschaften einbiegt, um die Frohe Botschaft von Christi Geburt zu überbringen.

