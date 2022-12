Himmlische Laute erklingen zu Weihnachten in Illertissen

Plus Das Kammerorchester St. Martin spielte in der Stadtpfarrkirche sein Weihnachtskonzert. Die Klänge von Orchester und Solisten verzücken die Zuhörer.

Alleine das Wetter gab sich nicht besonders weihnachtlich. Keine weißen Wege und Straßen, dafür eine festlich geschmückte Kirche und feierliche Musik am zweiten Weihnachtsfeiertag. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause durfte das Kammerorchester St. Martin wieder vor größerem Publikum auftreten. Nahezu bis auf den letzten Platz besetzt war dann auch die Illertisser Stadtpfarrkirche, galt es doch, eine geliebte Musiktradition weiterzuführen.