Hinweistafeln an der Autobahn: Stadträte wittern Abzocke

Plus Die Kosten für die beiden neuen Werbetafeln an der A7, die auf das Vöhlinschloss Illertissen hinweisen sollen, stoßen im Stadtrat auf scharfe Kritik.

Die Erneuerung der beiden touristischen Hinweistafeln an der A7 kommt die Stadt Illertissen teuer zu stehen. Der Punkt kam auf die Tagesordnung im Stadtrat, weil die bisherigen, über 20 Jahre alten Schilder nach Bekunden der dafür zuständigen Autobahndirektion Südbayern „aufgrund ihres schlechten Zustands“ wegmüssten. Einige Räte aber beschlich der Verdacht, dass die Direktion dabei einen gehörigen Reibach mache.

Die neuen Tafeln schlagen mit rund 65.000 Euro zu Buche. Das sei „viel mehr“, als die Vorgänger gekostet hatten, räumte Bürgermeister Jürgen Eisen in der Aussprache freimütig ein, ohne einen genauen Betrag zu nennen. Für Andreas Lanwehr (FWG) ist die aktuelle Summe schlicht „unverschämt“. „Die spinnen, die Römer“, kommentierte Wilhelm Fischer ( CSU) pikiert. Fakt ist, dass für die Anfertigung und Aufstellung der Tafeln selbst nach Ermittlung der Verwaltung lediglich 36.000 Euro zu veranschlagen seien. Die Differenz von 29.000 Euro streicht die Direktion ein, als Miete fürs Grundstück und als Erschwerniszulage, hochgerechnet auf 20 Jahre. Beim Mähen des Grünstreifens müsse man schließlich drumherum. „Da zahlen wir wohl ein Stück Autobahn mit“, befand Eisen mit spöttischem Unterton.

Anfangs hatte man in Illertissen noch mit Kosten von 10.000 Euro gerechnet

Am Anfang des Verfahrens war die Verwaltung noch von 10.000 Euro an Kosten ausgegangen. Doch die Rechnung kletterte dann bereits beträchtlich in die Höhe auf besagte 36.000 Euro, als eine Maßänderung „gemäß den aktuellen Vorgaben“ vorgenommen wurde. Statt wie bisher zwei auf drei Meter müssen die neuen Tafeln nun nämlich zwingend 2,40 mal 3,60 Meter groß sein. Daher müssen auch neue Ständer her und neue Fundamente geschaffen werden. Eisen empfahl eine andere Perspektive bei der Kostenbetrachtung: „Macht pro Jahr rund 3200 Euro.“ Dem stünde ein hoher Werbeeffekt gegenüber. Daher empfahl er dem Gremium die Zustimmung.

Was den Werbeeffekt der Schilder mit dem Vöhlinschloss darauf betrifft, darüber aber schieden sich die Geister. „Mich regen solche Schilder manchmal sogar auf“, beschied Ansgar Bauer (FWG). „Sie sind oft gute Hinweise“, hielt Markus Ritter (CSU) dagegen. Ansgar Batzner (fraktionslos) brachte als Alternative eine kommunale Lösung ins Spiel: einen Anhänger mit Werbebotschaft, gut an der Autobahn positioniert. Eisen winkte ab. In einem 200 Meter breiten Streifen sei so etwas nicht gestattet. Mit 14 gegen acht Stimmen votierte das Gremium schlussendlich für die neuen Tafeln.

Auch in Babenhausen gab es Diskussionen um die Autobahnschilder

Diskussionen um die Hinweistafeln an der Autobahn hatte es zuletzt auch in Babenhausen gegeben: Die Autobahndirektion hatte für Unmut gesorgt mit der Ankündigung, dass die Hinweistafel auf das Fuggerschloss, die bei Berkheim stand, wegen der anstehenden Bauarbeiten an der A7 wegmüsste. Für die Marktgemeinde fielen damals keine Kosten an – die übernahm der Bund.

