Hirschareal kommt voran – neu ist der Eigentümer

Viel schaut noch nicht hinter dem Bauzaun an der Memminger Straße hervor. Aber eine erste Etappe der Großbaustelle an der Hirsch-Kreuzung in Illertissen ist erreicht. Die Tiefgarage ist gebaut, ihre Decke ist betoniert. Nun beginnt die Baufirma mit der Schalung des Erdgeschosses der drei Neubauten, die sich um das historische Gasthaus Hirsch gruppieren. Das denkmalgeschützte Gebäude wird parallel komplett saniert. Inzwischen nennt Externi Wohn- und Gewerbebau einen neuen Termin für die Fertigstellung. Und das Neu-Ulmer Unternehmen teilt mit, dass es das Gesamtprojekt schon wieder verkauft hat.

Karen Annemaier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Großbaustelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis