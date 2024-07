Historisches Kinderfest in Illertissen wegen Unwetterprognosen abgesagt

Das Historische Kinderfest in Illertissen findet dieses Wochenende nicht statt. Am späten Nachmittag beschloss das Kinderfestkomitee aufgrund von Unwetterprognosen rund um Illertissen die gesamte Veranstaltung abzusagen. Wie es in einer Mitteilung heißt, habe man mit dem Deutschen Wetterdienst telefoniert und laut dessen Einschätzung bestehe am Samstag bereits ab 13 Uhr die Möglichkeit von schweren Gewittern, Sturmböen sowie Starkregen.

Historisches Kinderfest hätte zum ersten Mal seit acht Jahren in Illertissen stattgefunden

Daher habe man sich entschlossen, die Veranstaltung – Umzug sowie Spiel und Fest im Anschluss – komplett abzusagen, da die Sicherheit und das Wohl der Kinder nicht garantiert werden könne, teilt die Stadt Illertissen mit. Das Historische Kinderfest hätte zum ersten Mal seit acht Jahren in Illertissen stattfinden sollen. (AZ)